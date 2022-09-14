В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят в октябре

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет полностью готова в октябре. Фото: мэрия Новосибирска

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет полностью готова в октябре. Об этом в среду, 14 сентября, в ходе встречи с журналистами заявил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, станция находится в завершающей стадии строительства. Мэр отметил, что там установили раздвижные двери и уже завершили отделку центрального фойе.

− Осталось отделать потолок, установить турникеты и благоустроить прилегающую к станции территорию, − сообщил Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска добавил, что моментов, тормозящих строительство, нет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции метро «Спортивная» завершают установку раздвижных дверей на второй платформе.

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