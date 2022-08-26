На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершают установку раздвижных дверей на второй платформе

Установку раздвижных дверей на второй платформе станции метро «Спортивная» завершают в Новосибирске. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
В Новосибирске на втором пути станции метро «Спортивная» установили 16 раздвижных платформенных дверей. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
В общей сложности на пути будет 20 подобных дверей. Они разделят платформу и рельсы.
− К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе, − отметили в компании.
Всего установят 40 дверей на двух платформах – по 20 на каждую.
Как рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, на второй платформе уже закончили прокладывать кабельные лотки и кабельные линии. Это обеспечило питанием раздвижные двери.
На первой платформе пока только обрамили дверные проемы. В скором времени там начнут устанавливать сами раздвижные конструкции.
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