Более 25 % новосибирцев будут работать в День народного единства

В Новосибирской области больше четверти жителей останутся на работе в праздники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Более четверти работников в Новосибирской области найдут подработку на День народного единства. 33 % опрошенных останутся в выходные на основной работе. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы Зарплата.ру.
Среди подработок самые распространенные вакансии – курьер, компьютерный мастер, работник колл-центра, комплектовщик товаров, репетитор, таксист, промоутер и ведущий.
На основной работе 4 ноября планируют остаться финансовые специалисты, работники транспорта, энергетики, учителя, врачи и продавцы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 11 % новосибирцев, напротив, хотят продлить выходные в День народного единства отпуском и отгулами.
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