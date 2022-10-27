Продлить выходные в День народного единства отпуском и отгулами хотят 11 % новосибирцев

Каждый девятый новосибирец хочет продлить себе выходные на День народного единства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске каждый девятый сотрудник хочет продлить День народного единства отпуском или отгулами. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

– Каждый девятый работающий новосибирец намерен превратить 3-дневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха, – рассказали в пресс-службе.

Опрос проводили с 24 по 26 октября. Каждый девятый новосибирец – это 11 % горожан – хочет отдохнуть подольше, причем преимущественно такое желание высказывали женщины. Также каждый девятый опрошенный сообщил, что проведет 4 ноября на работе.

В праздничные дни 72 % новосибирцев не планируют никуда уезжать, а хотят побыть дома с семьей.

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