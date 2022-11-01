Авиакомпания S7 Airlines выполнила первый рейс из Новосибирска в Стамбул

Первый прямой рейс из Новосибирска в Стамбул улетел 1 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый прямой рейс из Новосибирска в Стамбул улетел во вторник, 1 ноября, в 7:40. Следующий рейс за границу запланирован на 4 ноября.

Самолет из Турции прилетит в столицу Сибири сегодня в 21:25. Напомним, перевозки осуществляет авиакомпания S7 Airlines.

Рейсы из Новосибирска в Стамбул будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Ранее КП-Новосибирск писала, что S7 запускает прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber