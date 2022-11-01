Авиакомпания S7 Airlines выполнила первый рейс из Новосибирска в Стамбул

Первый прямой рейс из Новосибирска в Стамбул улетел 1 ноября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первый прямой рейс из Новосибирска в Стамбул улетел во вторник, 1 ноября, в 7:40. Следующий рейс за границу запланирован на 4 ноября.
Самолет из Турции прилетит в столицу Сибири сегодня в 21:25. Напомним, перевозки осуществляет авиакомпания S7 Airlines.
Рейсы из Новосибирска в Стамбул будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
Ранее КП-Новосибирск писала, что S7 запускает прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул.
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