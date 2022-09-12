Первый перелет из Новосибирска в Стамбул состоится 1 ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Авиакомпания S7 запускает прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул. Действовать они начнут с 1 ноября. Летать самолеты будут дважды в неделю по вторникам и пятницам.
— Время в пути из Новосибирска в Стамбул — 6 часов 50 минут, вылет в 07:40; обратный рейс — 5 часов 55 минут, вылет в 11:30. Стоимость билета начинается от 20 тысяч рублей, — указано на сайте авиакомпании.
Напомним, что с 22 октября стартуют прямые рейсы в еще один турецкий город — Анталья. До конца октября самолеты будут летать только один раз в неделю по субботам, а начиная с ноября дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
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