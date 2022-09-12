Первый перелет из Новосибирска в Стамбул состоится 1 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 запускает прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул. Действовать они начнут с 1 ноября. Летать самолеты будут дважды в неделю по вторникам и пятницам.

— Время в пути из Новосибирска в Стамбул — 6 часов 50 минут, вылет в 07:40; обратный рейс — 5 часов 55 минут, вылет в 11:30. Стоимость билета начинается от 20 тысяч рублей, — указано на сайте авиакомпании.

Напомним, что с 22 октября стартуют прямые рейсы в еще один турецкий город — Анталья. До конца октября самолеты будут летать только один раз в неделю по субботам, а начиная с ноября дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Новосибирска в Турцию в октябре начнут летать прямые рейсы

В октябре самолеты будут улетать раз в неделю, а с ноябре — два (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер