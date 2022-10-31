Две пенсионерки пострадали в жёстком столкновении автобуса с троллейбусом в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стало известно, что в результате жёсткого ДТП с автобусом и троллейбусом Новосибирске пострадали 2 пожилых женщины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

– Помощь врачей понадобилась пассажирке троллейбуса – женщине 1955 года рождения, а также пассажирке автобуса – женщине 1949 года рождения, – уточнили в ведомстве.

В ГИБДД рассказали, что автобусом № 39 управлял мужчина 1977 года рождения. Он ехал по проспекту Дзержинского и напротив дома 30/1 врезался в троллейбус № 23, который стоял на красный сигнал светофора. После удара троллейбус столкнулся с двумя машинами – автомобилями TOYOTA COROLLA RUNX и HONDA CRV.

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