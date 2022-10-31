В Новосибирске автобус протаранил троллейбус, стоявший на остановке. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жёсткое ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в Новосибирске утром 31 октября. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в соцсети.

– В троллейбус 23 въехал автобус № 39. Слава богу, все живы, – поделились пассажиры в паблике «ЧП Новосибирск». – Произошло ЧП на проспекте Дзержинского.

Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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