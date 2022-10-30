Первые инсталляции к Новому году начали устанавливать в Новосибирске

Новосибирск начали украшать к Новому году. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске начали устанавливать первые инсталляции к Новому году. Фото сделала одна из корреспонденток КП-Новосибирск.

Праздничные украшения появились в Театральном сквере. Теперь там красуются бело-золотая снежинка, светящаяся в темноте, а также узорчатая арка.

Арку установили в Театральном сквере. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Пока инсталляции выглядят не слишком атмосферно. Однако в скором времени город завалит снегом, поэтому беспокоиться не стоит.

Ранее КП-Новосибирск писала, что горожане остались без концерта и салюта на Новый год-2023.

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