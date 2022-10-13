Концерт и салют на Новый год-2023 отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт и салют на Новый год-2023. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске отменили концерт и салют на Новый год-2023. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам вице-мэра Новосибирска, все мероприятия, которые были запланированы для повышения туристического потенциала, не состоятся. Речь идет о перекрытии площади Ленина, установке огромной сцены и приглашении серьезных исполнителей.

Жители и гости города также останутся без новогоднего салюта. Однако не стоит думать, что праздника в Новосибирске не будет.

− Новосибирск в этом году – новогодняя столица России. Мы долго думали, как отработать данный формат. Было принято решение провести праздничные мероприятия для детей, семей мобилизованных. Это нужно, чтобы окружить их теплом и заботой. Сколько надо, столько и будем делать елок для детей мобилизованных, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Анна Терешкова.

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