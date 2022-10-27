Новосибирские депутаты предложили увеличить штраф за неправильную парковку до пяти тысяч рублей

Вопрос о штрафах обсуждали на сессии Заксобрания Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области штраф за неправильную парковку увеличили до трех тысяч. Однако некоторые депутаты считают, что штрафовать нарушителей нужно на пять тысяч рублей.

Вопрос обсуждали на 26 сессии Законодательного собрания Новосибирской области в четверг, 27 октября. Напомним, изначально увеличить штрафы за парковку на газонах и детских площадках предложили на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству еще 15 сентября.

Все депутаты согласились с тем, что нужно повысить штрафы любителям оставлять авто в неположенных местах. Поправки внесены в статью 8.2 закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях».

При этом некоторые депутаты высказали мнение, что наказание для нарушителей должно быть более строгим, и размер штрафа должен составлять 5 000 рублей.

− Штраф должен быть штрафом, а не просто процессом вытаскивания двух-трех бумажек из своего кошелька, − считает вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

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