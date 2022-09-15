В Новосибирске предложили до трех тысяч рублей увеличить штрафы за неправильную парковку

Штрафы за неправильную парковку в Новосибирске предложили увеличить до трех тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штрафы за неправильную парковку в Новосибирске предложили увеличить до трех тысяч рублей. Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в четверг, 15 сентября.

На данный момент размер штрафов за парковку авто в неположенных местах составляет от одной до двух тысяч рублей.

− Мы обратимся (если это поддержат на сессии) к областным законодателям, чтобы максимальный штраф за парковку на газоне, детских площадках и так далее увеличили с двух до трех тысяч рублей, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре Совета депутатов Новосибирска.

В пресс-службе добавили, что на заседании комиссии по городскому хозяйству данный вопрос поддержали и вынесли на сессию. Сессия состоится 28 сентября.

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