В Новосибирской области 27 октября прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду

Новосибирцев предупредили о сильном ветре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирцев предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать практически 20 метров в секунду. Информация опубликована на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В четверг, 27 октября, будет облачно с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью синоптики обещают -1...+1, днем – до 8 градусов тепла.

Будет дуть северо-западный ветер. В ночное время скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду, местами – до 14.

− Днем 6-11, местами порывы до 18, − сообщили в Гидрометцентре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Новосибирскую область обрушатся ледяные дожди.

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