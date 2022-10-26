На Новосибирскую область обрушатся ледяные дожди

В Новосибирскую область придут ледяные дожди со снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирскую область идут ледяные дожди с мокрым снегом. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщают, что осадки выпадут уже в четверг, 27 октября.

Тучи движутся со стороны Алтайского края, подгоняемые ветром до 18 метров в секунду. В Новосибирске дождь обещают преимущественно днем, при погоде от + 6 до + 8 градусов. Синоптики сервиса «Яндекс Погода» сообщают, что температура на улице во время дождя будет ощущаться от - 1 до + 1 градуса.

В пятницу, 28 октября, температура воздуха днем опустится до 0 градусов. Снег с дождем будет идти весь день. Ночью на деревьях выступит изморозь. Утром и днем местами ожидают гололед и сугробы. Водителям следует быть осторожнее на дорогах.

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