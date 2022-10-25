В Новосибирске начался суд над экс-замминистра культуры Виктором Буланкиным

Бывшего чиновника обвиняют по статье 160 УК РФ за растрату с использованием служебного положения. Фото: Центр креативных индустрий

Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать дело экс-замминистра культуры региона Виктора Буланкина. Бывшего чиновника обвиняют по статье 160 УК РФ за растрату с использованием служебного положения.

— К рассмотрению дела приступили 25 октября, — сообщили в суде.

По сообщению Управления судебного департамента региона, на первом заседании зачитали обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств.

Напомним, что в декабре 2021 года по месту работы Буланкина прошли обыски. Тогда дело было возбуждено по статье за мошенничество. Однако вскоре его переквалифицировали в растрату.

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