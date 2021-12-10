В Новосибирске возбудили уголовное дело в Центре креативных индустрий

В Новосибирске возбудили уголовное дело на Центр креативных индустрий.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На Центр креативных индустрий, который является учреждением Министерства культуры Новосибирской области, заведено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что вечером в четверг, 9 декабря, в здании проводился обыск, однако в 19 часов директора ЦКИ Виктора Буланкина видели на совещании в Министерстве культуры.
— В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. На данный момент это вся информация, которую мы можем предоставить, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе управления МВД.
Виновника ждет наказание по статье в виде серьезного штрафа, принудительных работ, либо ограничения или лишения свободы до 6 лет.
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