Рухнувшую крышу новосибирского общежития отремонтируют в декабре

В Новосибирске рухнувшую крышу общежития отремонтируют в декабре. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Стали известны сроки ремонта сорванной ураганом крыши общежития на улице Станционной, 8. Устранение последствий прошедшего по Новосибирску штормового ветра обсудили во вторник, 25 октября, на аппаратном совещании с мэром города Анатолием Локтем.

– Определена специализированная проектная организация, срок подготовки – до 28 октября. Определена подрядная организация. Выполняются работы по очистке кровли. С сегодняшнего числа начинаются работы по ремонту карнизной части. Предварительный срок окончания работ – декабрь, – рассказал на совещании глава департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Жильцам из 6 комнат, которые залило горячей водой, предоставили временное проживание в маневренном фонде на улице Зорге, 48.

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