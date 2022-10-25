Платные парковки в Новосибирске признали одними из худших в стране. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирск занял строчку в конце списка лучших платных парковок среди городов России. Рейтинг сложили из физической и финансовой доступности парковок, их эффективности и удобства. Аналитики «Дорнадзора» собрали данные с системы ГИС, Росстата, сайтов проектов платных парковок, а также получили информацию от муниципалитетов.

По результатам обзора платных парковок Новосибирск занял 15 место в топе из 20 городов. За ним идут Тверь, Екатеринбург, Севастополь, Красноярск и Тула. В лидеры по самым удобным платным парковкам выбились Москва, Белгород и Краснодар.

Пока в Новосибирске всего около 500 платных парковочных мест. Напомним, мэрия планирует открыть 1286 новых машиномест.

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