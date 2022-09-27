В центре Новосибирска появятся 1286 новых платных парковок

В Новосибирске хотят увеличить количество платных парковочных мест.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске хотят увеличить количество платных парковок. В планах открыть 1286 новых машиномест.
На данный момент в Новосибирске можно найти 19 платных стоянок. Они рассчитаны на 489 мест.
Вопрос о парковках подняли на совещании в мэрии. Заместитель директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ирина Денисова отметила − концепция развития муниципальных парковочных пространств уже находится на согласовании.
− Оформлением этих участков занимается Городской центр организации дорожного движения совместно с профильными департаментами, − сообщила Ирина Денисова.
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