В центре Новосибирска появятся 1286 новых платных парковок

В Новосибирске хотят увеличить количество платных парковочных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске хотят увеличить количество платных парковок. В планах открыть 1286 новых машиномест.

На данный момент в Новосибирске можно найти 19 платных стоянок. Они рассчитаны на 489 мест.

Вопрос о парковках подняли на совещании в мэрии. Заместитель директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ирина Денисова отметила − концепция развития муниципальных парковочных пространств уже находится на согласовании.

− Оформлением этих участков занимается Городской центр организации дорожного движения совместно с профильными департаментами, − сообщила Ирина Денисова.

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