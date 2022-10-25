В Новосибирске нашли подрядчика для реконструкции школы № 57 за 722 миллиона рублей

Школу на Авиастроителей отремонтируют за 722 миллиона рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют школу № 57 на улице Авиастроителей, 16. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Закупку организовал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Заказчиком выступило «Управление капитального строительства».
Перед проведением работ на территории учреждения снесут деревья и подготовят площадку для строительства. В школе обустроят подвал, шахту лифта, лестницы, выполнят отделку фасадов и проведут другие работы.
Единственную заявку на конкурс представила компания «Ликстрой». Школу реконструируют и расширят за 722 миллиона рублей из средств городского бюджета.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что школу в поселке Чик отремонтируют за 700 миллионов рублей.
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