Школу в поселке Чик Новосибирской области отремонтируют за 700 миллионов рублей

Школу в поселке Чик реконструируют за 700 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коченевском районе Новосибирской области отремонтируют школу рабочего поселка Чик за 699,75 миллиона рублей. Аукцион на сайте госзакупок стартовал 19 сентября. Подрядчика будут искать до 27 сентября.

Почти все средства на реконструкцию школы выделены из бюджета Новосибирской области. От администрации Коченевского района на ремонт пойдет всего 2,2 % суммы.

За почти 700 миллионов рублей подрядчик должен снести здания и деревья, мешающие строительству, возвести пристройку к зданию школы с наземным переходом, а также реконструировать существующее здание. Заменят актовый зал, пол, лестницы и потолки, а также системы водоснабжения и другие виды инженерной инфраструктуры.

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