Первые туристы улетели в Турцию из Новосибирска прямым рейсом

Прямые рейсы запустили из Новосибирска в Турцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый самолет в турецкую Анталью отправился из новосибирского аэропорта Толмачево прямым рейсом. Об этом сообщили в пресс-службе компании S7 Airlines.

Прямые рейсы ходят по субботам с 22 октября. Еще остались билеты на ближайшее число, 29 октября. Самый дешевый стоит чуть больше 32 тысяч рублей в одну сторону.

Перелет до Антальи длится 6 часов и 40 минут. Самолеты в Турцию из Новосибирска отправляются около 8 утра, а возвращаются примерно в 9 вечера. С 1 ноября рейсы в Турцию сразу из Новосибирска будут выполнять по вторникам и пятницам.

В пресс-службе добавили, что 26 октября из-за технических работ будет временно приостановлено зачисление бонусов авиакомпании – миль.

Напомним, ранее турагент рассказал КП-Новосибирск, куда новосибирцы предпочитают летать в отпуск осенью в 2022 году. В Турции заканчивается летний сезон, и туристы могут успеть провести последние жаркие дни в пятизвездочном отеле по хорошей скидке. Неделя отдыха на двоих обойдется примерно в 100 – 120 тысяч рублей.

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