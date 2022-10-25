Первые туристы улетели в Турцию из Новосибирска прямым рейсом

Прямые рейсы запустили из Новосибирска в Турцию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первый самолет в турецкую Анталью отправился из новосибирского аэропорта Толмачево прямым рейсом. Об этом сообщили в пресс-службе компании S7 Airlines.
Прямые рейсы ходят по субботам с 22 октября. Еще остались билеты на ближайшее число, 29 октября. Самый дешевый стоит чуть больше 32 тысяч рублей в одну сторону.
Перелет до Антальи длится 6 часов и 40 минут. Самолеты в Турцию из Новосибирска отправляются около 8 утра, а возвращаются примерно в 9 вечера. С 1 ноября рейсы в Турцию сразу из Новосибирска будут выполнять по вторникам и пятницам.
В пресс-службе добавили, что 26 октября из-за технических работ будет временно приостановлено зачисление бонусов авиакомпании – миль.
Напомним, ранее турагент рассказал КП-Новосибирск, куда новосибирцы предпочитают летать в отпуск осенью в 2022 году. В Турции заканчивается летний сезон, и туристы могут успеть провести последние жаркие дни в пятизвездочном отеле по хорошей скидке. Неделя отдыха на двоих обойдется примерно в 100 – 120 тысяч рублей.
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