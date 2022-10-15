Турагент рассказал, куда новосибирцы предпочитают летать в отпуск осенью в 2022 году

Турагент рассказал, куда новосибирцы отправляются в отпуск осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью сибиряки выбирают путешествия по России, но иногда заглядывают на последние теплые дни в другие страны. Где чаще всего предпочитают проводить осенние отпуска новосибирцы, рассказал КП-Новосибирск турагент агентства «Свобода Трэвел» Иван Бобков.

– Ситуация на туристическом рынке не такая критическая, по сравнению с прошлым годом. На прямых рейсах из Новосибирска можно улететь как в Турцию, так и в Египет, в ОАЭ. С ноября открываются туры на Шри-Ланку, – анонсировал эксперт.

В Турции сейчас заканчивается сезон, и рейсов осталось немного. В последние теплые деньки можно взять недельный тур в пятизвездочный отель за 100 – 120 тысяч рублей. Египет обойдется дороже из-за разгара туристического сезона – в районе 140 тысяч.

По словам Ивана Бобкова, дороже всего за границей сейчас отдых в Объединенных Арабских Эмиратах: недалеко оттуда, в Катаре, сейчас проходит чемпионат мира, и туристы стараются поселиться поближе к футбольному событию года.

– Абсолютно новое направление из Новосибирска – это прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку. Требуется виза, но я очень рекомендую, – отмечает эксперт. Недельное проживание на двоих с завтраками выйдет в 150 тысяч рублей.

С пересадками в Москве можно улететь и в другие страны: Кубу, Доминикану, Венесуэлу, но такие туры могут ударить по кошельку.

Также туристические агентства предлагают множество туров по России. Сейчас особенно выгодно брать внутренние путевки, считает эксперт, так как летний сезон закончился, и туроператоры начинают снижать цены.

– К примеру, слетать в Сочи либо в Абхазию на 6 ночей выйдет примерно в 35-40 тысяч рублей за двоих. Естественно, цена зависит и от уровня отеля, – заметил турагент.

Многие новосибирцы выбирают для отпуска Москву, Питер и Калининград. Любят сибиряки и Алтай, Дальний Восток, Байкал. Одними из самых дорогих путевок являются туры на Камчатку. Осенью слетать туда можно примерно за 120 тысяч на неделю за двоих.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про самый быстрый способ добраться из Новосибирска в Таиланд.

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