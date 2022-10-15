Стал известен самый быстрый способ полететь в Таиланд из Новосибирска

Новосибирцам рассказали способы полететь в Таиланд на отдых. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Полететь отдыхать из Новосибирска в Таиланд без пересадок пока не получится. Прямые рейсы до страны желанного отпуска открывают в ноябре, и только из Иркутска. По данным Aviasales, цена самого дешевого авиабилета в одну сторону составляет более 43 тысяч рублей. При этом билет из Новосибирска до Иркутска стоит от 6 тысяч рублей.

– С пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России, – сообщают на сайте авиакомпании S7.

S7 предлагает отправиться 2 ноября из Новосибирска в Бангкок с 4-часовой пересадкой в Иркутске за 300 тысяч рублей. Это цена билета в одну сторону с багажом. Экономный вариант на данный рейс не предусмотрен.

Со второго ноября самолеты отправляются еженедельно в понедельник, среду, а также с пятницы по воскресенье включительно. С 12 декабря рейс обещают сделать ежедневным до конца зимнего сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber