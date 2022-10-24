В Новосибирской области в суд поступило дело о смерти рабочего во время сбора шишек

Люлька автовышки случайно коснулась линии электропередач. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области в суд поступило дело замгендиректора бердского лесхоза, руководившего сбором шишек, во время которого погиб рабочий. Напомним, трагедия случилась 26 августа 2021 года: люлька автовышки случайно коснулась линии электропередач.

— Водитель и сборщики получили поражение техническим электричеством: водитель погиб на месте, сборщики шишек) получили вред здоровью средней тяжести в виде множественных рубцов кожи, сформировавшихся на месте электроожогов, — сообщили в Бердском городском суде.

Замгендиректора, организовавшего эти работы, обвиняют в нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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