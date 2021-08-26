Под Новосибирском водитель автокрана погиб от удара током, задев электролинию

Рабочий автокрана погиб от удара током. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Бердске, днем 26 августа, рабочий автокрана погиб от удара током: люлька автовышки коснулась линии электропередач. После этого автоподъемник загорелся, на месте работали спасатели.

— Пожарные выезжали по сообщению от очевидца в 12:10. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия на улице Кольцова через пять минут. Там горел автоподъемник на площади 12 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередач с последующим возгоранием спецтранспорта. Угрозы распространения пожара не было.

Потушить огонь удалось через десять минут после прибытия специалистов электросетей, который обесточили линию, чтобы пожарные могли спокойно работать. По оперативной информации, в результате ЧП погиб водитель автовышки. Еще двое рабочих пострадали, их доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.