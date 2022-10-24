Следователи ищут свидетелей аварии с перевернувшимися новосибирским туристами на Алтае

В аварии пострадали дети 6 и 10 лет. Фото: предоставлено одной из пострадавших

В Республике Алтай ищут свидетелей аварии с новосибирскими туристами, которые перевернулись на грузовике по дороге к Каракольским озерам. ЧП произошло в начале августа 2022 года. Среди пострадавших были дети 6 и 10 лет, которые при падении ударились головой о камни.

— Следственное управление просит оказать содействие в установлении свидетелей и очевидцев, иных лиц, обладающих значимой для расследования уголовного дела информацией по обстоятельствам произошедшего, для производства с их участием следственных действий, — сообщили в СК по Республике Алтай.

В ведомстве также отметили, что компания, которая организовала турпоездку, плохо вела документацию и именно поэтому о происшествии своевременно никуда не сообщалось.

Обратиться с информацией о данном происшествии можно по телефонам: 8-913-999-9072 или 8-963-510-3109.

Напомним, дело возбудили по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности в конце августа.

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