Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся во время экскурсии в Горном Алтае

В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами из Новосибирска. Фото: Инцидент Новосибирск

В Горном Алтае перевернулся грузовик с туристами, среди которых были жители Новосибирска. Об этом в группе «Инцидент Новосибирск» рассказала женщина, заказавшая экскурсию.

По словам сибирячки, несколько дней назад она приехала с Алтая. Там с ней и ее близкими произошла крайне неприятная история.

− Мы взяли экскурсию через одну из туристических компаний. Ехали на автомобиле ГАЗ 66. В какой-то момент машина перевернулась, − поделилась подробностями женщина.

В результате инцидента пострадали некоторые туристы. Как рассказала жительница Новосибирска, дети 6 и 10 лет при падении ударились головой о камни. Позже у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А одна девушка получила перелом руки.

Но после произошедшего, как отметила сибирячка, помощь пострадавшим не оказали.

− В машине не было даже аптечки и носилок. Пришлось возвращаться с озер на попутных автомобилях. До них мы, кстати, шли пешком три с половиной часа, − пожаловалась женщина. – Дело в том, что если идти вниз с того места, где перевернулись, то на это ушло бы два дня. Поэтому мы были вынуждены идти в гору 10 километров. Вернулись к часу ночи.

Автор поста добавила, что это уже второй подобный инцидент с участием туристической компании.

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