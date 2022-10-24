В Кузбассе мобилизованные стали чаще ходить в церковь

В Кузбассе мобилизованные стали чаще посещать церковь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе мобилизованные стали чаще посещать церковь. Увеличение числа прихожан отмечают в местной епархии.

— Осенью количество прихожан ежегодно увеличивается, так как заканчивается дачный сезон и люди возвращаются в города. Сейчас, кроме обычных прихожан, в церкви приходят сами мобилизованные. Они просят покрестить их. Также мы тесно общаемся с родственниками призывников, — пояснил изданию Сибдепо руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

Крещение мобилизованных, как и для всех остальных людей, проходит бесплатно. Но если человек хочет, то может пожертвовать церкви какую-то сумму. Еще в епархии отметили, что какой-то отдельной статистики по венчанию мобилизованных нет. Да и вообще в последние годы этот обряд не пользуется популярностью у людей.

Зато ЗАГСы фиксируют увеличение числа регистрируемых браков. Специально для мобилизованных процедуру могут ускорить. К примеру, 1 октября в Новосибирске на плацу НВВКУ впервые за историю училища прошла церемония вручения свидетельств о браке. Его выдали сразу семнадцати парам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 17 мобилизованных поженились на плацу НВВКУ

Молодожены скрепили свой союз в день СВ РФ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber