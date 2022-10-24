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Происшествия24 октября 2022 1:30

Полиция проводит проверку после расстрела ларька с шаурмой в Новосибирске

Конфликт произошел между двумя компаниями
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Полиция проводит проверку после расстрела ларька с шаурмой в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Полиция проводит проверку после расстрела ларька с шаурмой в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В полиции прокомментировали инцидент с расстрелом ларька с шаурмой в Новосибирске. Инцидент произошел 23 октября на Геодезической улице.

– По факту случившегося в полиции проводят проверку. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Ранее сообщалось, что выстрелам предшествовал конфликт двух компаний. Очевидцы вызвали на место ГБР. Нарушителя спокойствия забрали.

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