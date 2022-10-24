Полиция проводит проверку после расстрела ларька с шаурмой в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
В полиции прокомментировали инцидент с расстрелом ларька с шаурмой в Новосибирске. Инцидент произошел 23 октября на Геодезической улице.
– По факту случившегося в полиции проводят проверку. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Ранее сообщалось, что выстрелам предшествовал конфликт двух компаний. Очевидцы вызвали на место ГБР. Нарушителя спокойствия забрали.
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