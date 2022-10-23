Мужчина расстрелял ларек с шаурмой. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске неизвестный мужчина расстрелял ларек с шаурмой на левом берегу. ЧП произошло ночью 23 октября на улице Геодезическая 2/1.

- Там было две компании пьяных мужчин и между ними произошла ссора. После, вроде бы он расстрелял этот ларек и зашел в НГТУшное общежитие, искал какую-то девушку, - рассказали КП-Новосибирск читатели.

По словам очевидцев, в общежитие вызывали ГБР, потому что у мужчины был нож.

- Его забрали, а что было дальше уже неизвестно, - говорят очевидцы.

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