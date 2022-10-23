По словам местных жителей, в домах нет воды.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Новосибирской области пожаловались на отключение воды и света из-за штормового ветра. ЧП произошло в Искитимском районе.
- В деревне Бердь нет воды и света. Об этом писали в группе общей. Не знаю куда звонили, но говорят, что на место уже выехала аварийная служба, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, местная жительница.
Так же люди пишут, что без коммуникаций остались еще несколько жителей поселков в Искитимском районе.
Напомним, что в Новосибирске штормовой ветер сорвал крышу общежития на проезде Энергетиков в Ленинском районе.
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