По словам местных жителей, в домах нет воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Новосибирской области пожаловались на отключение воды и света из-за штормового ветра. ЧП произошло в Искитимском районе.

- В деревне Бердь нет воды и света. Об этом писали в группе общей. Не знаю куда звонили, но говорят, что на место уже выехала аварийная служба, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, местная жительница.

Так же люди пишут, что без коммуникаций остались еще несколько жителей поселков в Искитимском районе.

Напомним, что в Новосибирске штормовой ветер сорвал крышу общежития на проезде Энергетиков в Ленинском районе.

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