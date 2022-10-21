В Новосибирской области починили сервис «Электронная школа»

В Новосибирской области «Электронная школа» начала работать в штатном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области «Электронная школа» начала работать в штатном режиме. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Минцифры региона.

Напомним, в четверг, 20 октября, жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе сервиса. Зайти на сайт и в мобильное приложения у них не получалось.

− В настоящий момент сервис работает в штатном режиме, − заверили в Минцифры НСО.

Если войти в систему все равно не получается, ведомство советует поступить следующим образом – открыть «Электронную школу» в другом браузере, очистить кэш-память и файлы cookie. Также проверьте, чтобы VPN был отключен.

При использовании сервиса через смартфон желательно скачать бесплатные приложения «Электронный дневник НСО» и «Электронный журнал НСО».

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