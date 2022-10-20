Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 13:10

Новосибирцы жалуются на сбои в работе «Электронной школы»

Некоторые не могут зайти ни на сайт, ни в приложение
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе «Электронной школы».

Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе «Электронной школы».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе «Электронной школы». О проблеме КП-Новосибирск рассказала одна из читательниц.

− Я даже на сайт зайти не могу. У знакомых поспрашивала – тоже не работает, − отметила местная жительница.

По ее словам, не удается зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение. Это доставляет новосибирцам неудобства, ведь посмотреть домашнее задание дети не могут.

По какой причине произошел сбой – неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber