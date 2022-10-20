Новосибирцы жалуются на сбои в работе «Электронной школы»

Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе «Электронной школы». Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе «Электронной школы». О проблеме КП-Новосибирск рассказала одна из читательниц.

− Я даже на сайт зайти не могу. У знакомых поспрашивала – тоже не работает, − отметила местная жительница.

По ее словам, не удается зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение. Это доставляет новосибирцам неудобства, ведь посмотреть домашнее задание дети не могут.

По какой причине произошел сбой – неизвестно.

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