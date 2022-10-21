«Их используют для ритуалов»: перед Хэллоуином новосибирские приюты перестали отдавать черных котов

Спрос на черных котов в Новосибирске увеличивается перед Хэллоуином. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске перед Хэллоуином увеличился спрос на черных котов. Местные приюты приняли решение на время приостановить раздачу «источников» примет и суеверий. КП-Новосибирск выяснила, почему.

Мы связались с волонтером Татьяной Палкиной − руководителем «Первого городского приюта». Она подтвердила, что перед 31 октября сибиряки действительно начали активнее интересоваться черными котами.

− Черных животных используют во многих ритуалах и ритуальных убийствах. Нельзя исключить такие сценарии и в Новосибирске. Лучше перестраховаться, − сообщила КП-Новосибирск волонтер.

Татьяна Палкина отметила, что, к счастью, такого в ее практике еще не было.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в преддверии Хэллоуина неизвестные сожгли черного кота. Шокирующий случай произошел в Сосновом бору в октябре 2021 года.

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