В Новосибирске в преддверии Хэллоуина неизвестные сожгли черного кота. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой.

В Новосибирске неизвестные сожгли черного кота. Обгоревшее тельце животного новосибирцы нашли в Сосновом бору 25 октября. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала зоозащитница Юлия Анциферова.

— Тело было полностью сожженное — невозможно определить, кошка или кот это был. Скорее всего, несчастное животное стало жертвой обрядов оккультистов, которые они проводят перед Хэллоуином, — поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

По словам Юлии, сейчас, перед Хэллоуином, черные животные подвержены опасности. Сатанисты могут использовать их для своих обрядов.

— Не отпускайте своих черных животных на улицу гулять — на самовыгул! Берегите их! Не отдавайте их сейчас ни в какие руки, — добавила зоозащитница.

По словам Юлии, в Новосибирске в целом процветает жестокое обращение с животными.

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