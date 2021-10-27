Зоозащитники Новосибирска перестали пристраивать черных кошек из-за Хэллоуина

Животных могут использовать в личных целях и навредить им Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске зоозащитники прекратят отдавать в добрые руки черных кошек и собак. Все это из-за того, что животные могут стать жертвами праздника «Дня всех святых» — Хэллоуина.

— В преддверии «Дня всех святых» ежегодно в соцсетях распространяется обращение ко всем, кто занимается помощью и пристройством бездомных животных. Владельцев приютов, волонтеров, кураторов просят никому не отдавать кошек и собак черного окраса, поскольку сатанисты и прочие «темные личности» используют их в своих ритуалах, — написал в своей соцсети приют для животных «Дари добро».

Приют призывает всех быть осторожными и беречь братьев меньших. Так как «охота» на черных кошек и собак еще продолжается, их могут незаметно украсть.

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