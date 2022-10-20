Прокуратура начала проверку после обнаружения червей в макаронах из столовой новосибирской гимназии

Прокуратура Карасукского района заинтересовалась качеством питания в гимназии №1. Фото: В Карасуке | Подслушано

Прокуратура Карасукского района заинтересовалась качеством питания в гимназии №1. Об этом сообщает «Горсайт».

Напомним, пару дней назад в группе «В Карасуке | Подслушано» появился пост о том, что один из учащихся нашел в своем обеде из столовой червей. Это возмутило родителей школьников. По их словам, такое происходит не в первый раз.

Случай начали активно обсуждать в комментариях. Кто-то даже предположил, что личинок в блюдо подбросили специально. Мол, хотели насолить руководству гимназии.

Местная прокуратура решила разобраться в ситуации. В среду, 19 октября, была организована проверка.

− В школу направлено решение о проведении проверки и требование о предоставлении информации, – сообщил прокурор Карасукского района Илья Липатов.

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