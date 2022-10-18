В Новосибирской области школьники обнаружили червей в макаронах из столовой

В столовой одной из новосибирских гимназий обнаружили червей в макаронах. Фото: В Карасуке | Подслушано

В столовой одной из новосибирских гимназий произошел неприятный инцидент. Учащиеся обнаружили в макаронах червей. Об этом сообщили родители школьников в группе «В Карасуке | Подслушано».

Как отметили в публикации, это произошло в понедельник, 17 октября, в гимназии №1.

− Наших деток накормили лапшой с личинками, − негодуют родители.

По их словам, подобное происходит не в первый раз. Сибиряки жалуются, что в гимназии никто не следит за качеством питания.

В комментариях интернет-пользователи принялись шутить по этому поводу.

− Съешь одну порцию и получи друга в подарок, − иронизируют местные жители.

Новосибирцы предположили, что кто-то специально подбросил насекомое в блюдо, чтобы подставить сотрудников учебного заведения. Как было на самом деле – неизвестно.

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