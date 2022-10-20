Следователи проводят проверку после смерти мальчика в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено Алёной.

Следователи проводят проверку после публикации КП-Новосибирск о трагедии в новосибирском роддоме. «Комсомолка» рассказывала историю 31-летней Алены, которая родила в июне мёртвого мальчика. Женщина уверена, её долгожданный сын погиб по вине врачей.

– Следователи для установления причинно-следственной связи назначили необходимые экспертизы. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего изложенные в материале СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, Алёна поступила в роддом по рекомендации врача женской консультации. Медика смутили результаты КТГ. Она настаивала, Алену нужно родоразрешать. Однако врачи роддома уверяли, что показатели у плода в норме. Говорили, что нужно ждать естественных родов. В итоге вообще захотели отпустить роженицу домой. Однако контрольное перед выпиской КТГ показала, что ребёнку плохо. Но и тогда врачи не поспешили с операцией. Женщина сидела в очереди, когда её сын умирал в животе. В итоге операцию было делать поздно – сердце малыша остановилось как раз перед её началом. КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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