В Советском районе Новосибирска рыбак упал в воду и умер

В Новосибирске мужчина упал в воду во время ловли рыбы и умер.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске мужчина упал в воду во время ловли рыбы и умер. Об этом сообщает «Навигатор».
ЧП произошло в понедельник, 17 октября, между поселком Огурцово и дамбой ГЭС. Как рассказал начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, сибиряку было 57 лет.
Другие рыбаки быстро вытащили мужчину. Ему вызвали скорую помощь. Однако спасти местного жителя не смогли.
− Известно, что у него было больное сердце. Могло сыграть свою роль переохлаждение, − уточнил Юрий Перязев.
Судмедэкспертиза покажет, что послужило причиной смерти рыбака.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Советском районе парень, угнавший автомобиль ДПС, утонул в Оби.
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