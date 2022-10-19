В Советском районе Новосибирска рыбак упал в воду и умер

В Новосибирске мужчина упал в воду во время ловли рыбы и умер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске мужчина упал в воду во время ловли рыбы и умер. Об этом сообщает «Навигатор».

ЧП произошло в понедельник, 17 октября, между поселком Огурцово и дамбой ГЭС. Как рассказал начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, сибиряку было 57 лет.

Другие рыбаки быстро вытащили мужчину. Ему вызвали скорую помощь. Однако спасти местного жителя не смогли.

− Известно, что у него было больное сердце. Могло сыграть свою роль переохлаждение, − уточнил Юрий Перязев.

Судмедэкспертиза покажет, что послужило причиной смерти рыбака.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Советском районе парень, угнавший автомобиль ДПС, утонул в Оби.

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