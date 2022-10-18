В Новосибирске парень, угнавший автомобиль ДПС, утонул в Оби

В Новосибирске парень сначала угнал автомобиль ДПС, а потом бросился в реку Обь и утонул. Фото: На ОбьГЭСе
В Новосибирске парень сначала угнал автомобиль ДПС, а потом бросился в реку Обь и утонул. Об этом сообщили в группе «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечают в публикации, инцидент произошел на Новоморской, 26 в Советском районе. По имеющейся информации, молодой человек угнал служебную машину. После этого началась погоня.
Пытаясь уйти от полиции, парень бросил машину и побежал в воду. Видимо, он хотел уплыть от правоохранителей. В итоге все закончилось трагедией.
В паблике добавили, что труп сибиряка нашли и вытащили на берег.
Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, по данному факту проводится проверка.
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