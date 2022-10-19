«До +14!»: на выходных погода побалует новосибирцев теплом и солнцем

На выходных в Новосибирск вернется тепло.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Выходные 22 и 23 октября в Новосибирске выдадутся теплыми. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе обещают +14 градусов.
В субботу синоптики прогнозируют 12-14 градусов днем и 5-7 градусов ночью.
− Ночью возможен небольшой дождь, − предупредили в Гидрометцентре.
Днем же будет сухо и солнечно. Погода идеально подходит для прогулок и активностей на свежем воздухе.
В воскресенье будет чуть прохладнее. По данным сервиса Gismeteo, воздух прогреется до 11 градусов. Однако возможны обильные осадки.
В понедельник в город придет резкое похолодание с мокрым снегом. Затем наступят холода, а на дорогах образуется гололедица.
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