МЧС предупредило о гололедице на дорогах Новосибирской области

В МЧС предупредили о приходе холода и гололедицы на дорогах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирской области ожидаются температурные качели от 0 до +13 градусов днем и минусовые температуры ночью. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, небольшие дожди с мокрым снегом продлятся еще несколько дней. Затем придут холода и гололедица на дорогах.

— Осадки в виде дождя с мокрым снегом, гололедица, туманы в утренние и ночные часы при нарушении правил дорожного движения могут повлечь аварии. Наибольшая вероятность происшествий на опасных участках Чуйского тракта в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, Сибири — в Мошковском и Болотниском — и на нескольких участках дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах, — предупредили новосибирцев в региональном МЧС.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения скоростного режима и ПДД. А также посоветовали перед поездкой проверять прогноз погоды.

Напомним, что дожди в Новосибирске будут идти по 20 октября. Они пройдут местами и не будут обильными.

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