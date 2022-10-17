В Новосибирске прогнозируют дожди с 18 по 20 октября

Ближайшие три дня в Новосибирске выдадутся дождливыми.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ближайшие три дня в Новосибирске выдадутся дождливыми. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Во вторник, 18 октября, синоптики обещают 6-8 градусов. Будет облачно, возможны кратковременные дожди.
19 октября воздух может прогреться до 9 градусов. Местами ожидаются осадки, но они не будут обильными и продолжительными.
Днем 20 октября столбик термометра поднимется до отметки 10 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ранее КП-Новосибирск писала, что с 17 октября в городе начнется неделя дождей.
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