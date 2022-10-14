В Новосибирске с 17 октября начнется неделя дождей

Дожди будут идти в течение всей рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 17 октября и до выходных, Новосибирск накроют дожди. По словам синоптиков, осадки будут умеренными и пройдут лишь местами, ливней не ожидается.

— С 17 по 21 октября ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем — от +6 до +8 градусов. Небольшие дожди будет идти в течение всей рабочей недели, — сообщил сервис Яндекс. Погода.

Аналогичный прогноз сделал и погодный сервис Gismeteo. Однако, по его данным, самыми дождливыми днями на неделе станут 17 и 21 октября.

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