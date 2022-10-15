В Новосибирской области не всем мобилизованным выплатят по 100 тысяч рублей

В Новосибирской области не все мобилизованные получат по 100 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области не выплатят по 100 тысяч рублей мобилизованным, которых исключили из состава военной части. Также выплаты могут не поступить из-за ошибки в поданных списках. Информация об основаниях для отказа в выплате указана в тексте постановления о единовременной выплате мобилизованным. Документ опубликован на портале правовой информации.

– Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты является: исключение гражданина, призванного на военную службу, из состава части-формирователя; в предоставленном частью-формирователем списке на осуществление единовременной выплаты не в полном объеме отражена информация, необходимая для осуществления единовременной выплаты, либо имеются неточности, опечатки, исправления, – указано в документе.

После отказа Минтруда региона в течение трех рабочих дней направляет аргументированное обоснование решения в НВВКУ. Если отказ поступил из-за ошибки в списках, то военная часть может их исправить, а затем заново отправить списки в министерство.

Если военнослужащему перечислили выплату, но он погиб, деньги переходят по наследству.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные новосибирцы 13 октября получили выплаты в 100 тысяч рублей.

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