В Новосибирской области первые выплаты мобилизованные получат 13 октября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, что первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованные в Новосибирской области получат уже 13 октября. Решение губернатора Андрея Травникова, принятое на днях, реализовали в кратчайшие сроки.
– Никаких заявлений и обращений подавать не нужно, данная мера поддержки предоставляется министерством труда и социального развития Новосибирской области по спискам, которые мы получаем из того формирования, где находятся сейчас мобилизованные. Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали, – сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
По её словам, списки тех, кто 13 октября получит по 100 тысяч рублей, поступили в ведомство накануне. Остальным мобилизованным выдавать деньги будут по мере предоставления списков с их данными.
Бахарева пояснила, что эта выплата, как и другие меры соцподдержки, положена тем, кого призвали в рамках первой волны частичной мобилизации с 21 сентября.
Напомним, меры соцподдержки включают компенсацию расходов за услуги ЖКХ, в том числе оплату в размере 50% за капремонт, бесплатное питание детей в школах, в том числе и старшеклассников, а также компенсацию оплаты за детский сад в полном размере.
Интересующие вопросы можно задать, позвонив на горячую линию по номеру – 8-800-100-00-82.
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