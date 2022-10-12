В Новосибирской области первые выплаты мобилизованные получат 13 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованные в Новосибирской области получат уже 13 октября. Решение губернатора Андрея Травникова, принятое на днях, реализовали в кратчайшие сроки.

– Никаких заявлений и обращений подавать не нужно, данная мера поддержки предоставляется министерством труда и социального развития Новосибирской области по спискам, которые мы получаем из того формирования, где находятся сейчас мобилизованные. Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали, – сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

По её словам, списки тех, кто 13 октября получит по 100 тысяч рублей, поступили в ведомство накануне. Остальным мобилизованным выдавать деньги будут по мере предоставления списков с их данными.

Бахарева пояснила, что эта выплата, как и другие меры соцподдержки, положена тем, кого призвали в рамках первой волны частичной мобилизации с 21 сентября.

Напомним, меры соцподдержки включают компенсацию расходов за услуги ЖКХ, в том числе оплату в размере 50% за капремонт, бесплатное питание детей в школах, в том числе и старшеклассников, а также компенсацию оплаты за детский сад в полном размере.

Интересующие вопросы можно задать, позвонив на горячую линию по номеру – 8-800-100-00-82.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber