В Новосибирской области перечислили новые меры поддержки для мобилизованных граждан. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области разработали комплекс новых мер поддержки для мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Как рассказала на брифинге министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, эти меры станут значительной поддержкой для семей мобилизованных. Они включают компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сюда же входит плата за капремонт в размере 50%. Также поддержка предполагает бесплатное питание детей, чьих отцов мобилизовали. Это затронет и учеников старших классов, не только малышей. Также семьям мобилизованных будут в размере 100% компенсировать оплату за детсад.

Известно, что министерство труда и социального развития прорабатывает порядок предоставления этих мер. По данным властей, чтобы получить поддержку, нужно будет предоставить минимальный пакет документов. Их список опубликуют на сайте регионального правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер