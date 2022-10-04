В Новосибирской области перечислили новые меры поддержки для мобилизованных граждан.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирской области разработали комплекс новых мер поддержки для мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.
Как рассказала на брифинге министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, эти меры станут значительной поддержкой для семей мобилизованных. Они включают компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сюда же входит плата за капремонт в размере 50%. Также поддержка предполагает бесплатное питание детей, чьих отцов мобилизовали. Это затронет и учеников старших классов, не только малышей. Также семьям мобилизованных будут в размере 100% компенсировать оплату за детсад.
Известно, что министерство труда и социального развития прорабатывает порядок предоставления этих мер. По данным властей, чтобы получить поддержку, нужно будет предоставить минимальный пакет документов. Их список опубликуют на сайте регионального правительства.
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