Суд арестовал завлабораторией новосибирского Института теплофизики

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения заведующему лабораторий Института теплофизики СО РАН. Мужчину отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

— Постановлением от 14 октября 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 12 декабря 2022 года, — сообщили в суде.

Напомним, что накануне в институте прошли обыски, в которых участвовали сотрудники ФСБ. Это не первый случай обысков у ученых Академгородка. Ранее по подозрению в госизмене был задержан глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк, а месяцем ранее — его заместитель Анатолий Маслов.

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